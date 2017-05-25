聯儲局暗示快將加息後翌日，美元滙價持平。
ICE美滙指數低見96.88後，周四尾段跌0.04%至97.197。
Cambridge Global Payments市場發展總監Karl Schamotta指出，聯儲局前一天公布5月議息紀要後，市場解讀後聯儲官員們仍需要確實數據，以判斷首季美國經濟疲弱只是暫時性，以及有意維持資產負債表規模一段時間，因此美元滙價輕微疲弱。
不過，油價下挫近5%，商品貨幣受壓，以致美元滙價偏穩。加元兌美元從五周高位回落。澳元兌美元跌0.63%。
今日 05:07 國際財經
聯儲局暗示快將加息後翌日，美元滙價持平。
ICE美滙指數低見96.88後，周四尾段跌0.04%至97.197。
Cambridge Global Payments市場發展總監Karl Schamotta指出，聯儲局前一天公布5月議息紀要後，市場解讀後聯儲官員們仍需要確實數據，以判斷首季美國經濟疲弱只是暫時性，以及有意維持資產負債表規模一段時間，因此美元滙價輕微疲弱。
不過，油價下挫近5%，商品貨幣受壓，以致美元滙價偏穩。加元兌美元從五周高位回落。澳元兌美元跌0.63%。
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