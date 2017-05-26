國際財經

美元滙價回穩，外圍金價周四扳升，終止連跌兩天走勢。

紐約6月期金升3.3美元或0.3%，收市報每盎斯1256.40美元。7月期銀升7.6美仙或0.4%，收市報每盎斯17.193美元。

Daily FX商品分析員Ilya Spivak指出，聯儲局息步動向是左右金價的關鍵，市場評估聯儲局前一天公開的5月議息紀要，結論是聯儲局官員要求更具體數據，確定首季經濟疲弱是暫時性的，這與市場差不多肯定6月加息的看法有少許不同，形成美元滙價平穩，有利金價低位整固。ICE美滙指數變動不大，報97.20。