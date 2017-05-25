國際財經

就業數據理想，加上個別企業季報勝預期利好投資氣氛，美股造好；而聯儲局會議紀錄顯示，官員預計美國經濟增長動力加大，未來將逐步加息，標指及納指續創新高。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報21092點，升80點或0.38%；標普500指數報2415點，升10點或0.44%；納指報6199點，升36點或0.58%。

美國聯儲局公布的議息會議紀要顯示，央行貨幣政策決策者仍然下定決心要在下次會議上加息，決策者預期經濟將重拾動力，故央行很快會加息。同時，今日繼續有聯儲局官員發表講話，包括聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)、聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)等。

另外，石油出口國組織(OPEC)今日在維也納召開的會議上，已明確同意將目前的減產協議延期9個月，符合市場預期，但排除了OPEC產量協議中執行更大幅度減產行動的可能性。油價持續下跌，紐約期油現時每桶報50.89美元，跌0.47美元或0.92%；倫敦布蘭特期油每桶報53.56美元，跌0.4美元或0.74%。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數增加1000人，總數攀升至23.4萬人，但少於市場預期，而月度平均的初領失業救濟金人數已下降至1973年4月以來的最低水平。

俗稱「恐慌指數」的VIX指數亦回落至10以下水平，繼續於歷史低位徘徊，目前報9.97，跌0.5或0.5%。

個股方面，美國排名第一的電子產品零售商百思買(Best Buy)季度同店銷售意外增長1.6%，主要受遊戲和移動產品需求支撐，百思買股價急升逾17%。惠普第二季業績優於預期，因為PC和打印機業務雙雙自2010年以來首次實現增長，但惠普股價跌逾2%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7522點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12644點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5347點，升5點或0.11%；意大利富時MIB指數報21323點，跌46點或0.22%。