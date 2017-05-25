訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 23:05 國際財經

美股升幅擴大 標指納指續創新高

放大圖片

就業數據理想，加上個別企業季報勝預期利好投資氣氛，美股造好；而聯儲局會議紀錄顯示，官員預計美國經濟增長動力加大，未來將逐步加息，標指及納指續創新高。

截至本港時間晚上約11時01分，道指報21092點，升80點或0.38%；標普500指數報2415點，升10點或0.44%；納指報6199點，升36點或0.58%。

美國聯儲局公布的議息會議紀要顯示，央行貨幣政策決策者仍然下定決心要在下次會議上加息，決策者預期經濟將重拾動力，故央行很快會加息。同時，今日繼續有聯儲局官員發表講話，包括聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)、聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)等。

另外，石油出口國組織(OPEC)今日在維也納召開的會議上，已明確同意將目前的減產協議延期9個月，符合市場預期，但排除了OPEC產量協議中執行更大幅度減產行動的可能性。油價持續下跌，紐約期油現時每桶報50.89美元，跌0.47美元或0.92%；倫敦布蘭特期油每桶報53.56美元，跌0.4美元或0.74%。

經濟數據方面，美國上周初領失業救濟金人數增加1000人，總數攀升至23.4萬人，但少於市場預期，而月度平均的初領失業救濟金人數已下降至1973年4月以來的最低水平。

俗稱「恐慌指數」的VIX指數亦回落至10以下水平，繼續於歷史低位徘徊，目前報9.97，跌0.5或0.5%。

個股方面，美國排名第一的電子產品零售商百思買(Best Buy)季度同店銷售意外增長1.6%，主要受遊戲和移動產品需求支撐，百思買股價急升逾17%。惠普第二季業績優於預期，因為PC和打印機業務雙雙自2010年以來首次實現增長，但惠普股價跌逾2%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7522點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12644點，升2點或0.02%；法國CAC 40指數報5347點，升5點或0.11%；意大利富時MIB指數報21323點，跌46點或0.22%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。