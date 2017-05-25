國際財經

美國勞工部公布，截至5月20日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.4萬人，按周增加1000人，結束連續三周減少的趨勢，但少於市場原本預期增至23.8萬人。

至於美國初領失業救濟金人數已連續第116個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。

至於美國上周初領失業救濟金人數4周均值為23.525萬人，按周減少5750人。

另外，截至5月13日止當周，美國續領失業救濟金人數為192.3萬人，按周增加2.4萬人，多過市場原本預期為增至192.5萬人。