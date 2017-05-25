美國排名第一的電子產品零售商百思買(Best Buy)公布，第一季同店銷售意外增長，主要是受遊戲和移動產品需求支撐。
百思買公布，第一季同店銷售增長1.6%，而據研究機構Consensus Metrix，市場平均預期為下滑1.5%。
截至4月29日止第一季，淨利潤1.88億美元，較去年同期2.29億美元，按年下跌17.9%，每股盈利0.6美元，優於預期的0.4美元。
期內，收入85.28億美元，較去年同期84.43億美元，上升1.01%。
今日 20:50 國際財經
美國排名第一的電子產品零售商百思買(Best Buy)公布，第一季同店銷售意外增長，主要是受遊戲和移動產品需求支撐。
百思買公布，第一季同店銷售增長1.6%，而據研究機構Consensus Metrix，市場平均預期為下滑1.5%。
截至4月29日止第一季，淨利潤1.88億美元，較去年同期2.29億美元，按年下跌17.9%，每股盈利0.6美元，優於預期的0.4美元。
期內，收入85.28億美元，較去年同期84.43億美元，上升1.01%。
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