國際財經

周三(5月24日)倫敦金先跌後升，雖然日內曾最低觸及1247.8美元，但金價在1245美元附近(從1214.1美元至1264.8美元的上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)的支持十分強勁，很快重獲買盤支持，加上周三公布的美國4月成屋銷售數據不佳，金價在聯儲局公布5月議息會議紀要之前已進一步反彈至1254美元附近。

雖然聯儲局的5月議息會議紀要暗示6月會議很可能加息，並就今年稍後開始縮減資產負債表達成共識，但紀要內容基本符合預期且言辭偏謹慎，故倫敦金多空雙方短暫爭持後被多頭重佔上風，金價最高反彈至1258.9美元。

不過，倫敦金在今日(5月25日)亞洲時段曾多番上探至1259.4/1259.5美元均無法順利突破短期阻力1260美元，目前小幅回落至1256美元附近。

目前來看，倫敦金仍企穩於9日指數移動平均線(現處1251美元水平)以及自5月9日低位1214.1美元延伸而上的支持線之上，若以技術走勢而言應可進一步向上攀登高位。不過，美國政府預算案公布後美股造好，應有利於提高投資者風險承受意欲，而且美滙指數似乎在96.80附近有不俗支持，因此從這兩個角度分析金價的上升空間亦應該有限。短期內倫敦金的波動範圍可能會進一步縮小，待升破重要阻力1265美元或下破重要支持1245美元才有明顯的趨勢。

策略方面，我們根據5月24日策略已於1257美元沽出倫敦金(下望1241美元，升穿1260美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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