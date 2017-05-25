國際財經

油組會議傳出將減產期限延長9個月，但無意擴大減產產能，消息令油價由升轉跌；另美國聯儲局上次議息會議記錄，亦並未像預期的那般強硬，加上當地經濟數據反覆，投資者缺乏明顯方向，歐洲股市中段續個別發展。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7522點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12660點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5357點，升16點或0.3%；意大利富時MIB指數報21321點，跌48點或0.23%。道指期貨暫報21065點，升80點。

美國聯儲局今日凌晨公布的最新一次政策會議記錄顯示，聯儲決策官員同意應暫停加息，直至有證據證明近期經濟放緩只是暫時性的。芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯稍早指出，對進一步加息持謹慎態度，稱美國通脹率低於目標水平是政策成果遠未達標的一個現象。

分析指出，聯儲會議紀錄雖保留了再度加息的可能性，但卻不像一些投資者原本預期的那麼鷹派口徑；由於市場稍早臆測若會議紀錄態度鷹派，可能會利好美元表現，故會議記錄後將令一些人的預期失望，目前市場走勢缺乏誘因，市場或將聚焦美國非農就業報告這一個重大事件，以作為後市部署的參考，同時仍會繼續關注任何與特朗普有關的新聞。

聯儲會議記錄被解讀為聯儲對加息的看法愈發謹慎，打壓美元稍早的反彈勢頭，而圍繞美國總統特朗普的政治疑慮近期令美元承壓，美滙指數現跌0.11%，至97.13。

另外，石油出口國組織(OPEC)不會擴大減產幅度的消息令國際油價轉跌，紐約期油現時每桶報50.53美元，跌0.83美元或1.62%；倫敦布蘭特期油每桶報53.22美元，跌0.74美元或1.37%。