國際財經

周三(5月24日)國際知名評級機構穆迪(Moody's)將中國主權信用評級從Aa3調降至A1，同時將評級展望從「負面」上調至「穩定」，為近三十年以來首次下調。該消息令市場感到驚訝，受此影響，鐵礦石價格盤中下跌逾7%，拖累澳元/美元一度跌至日內低點0.7441。

不過，澳元/美元跌勢並未得以持續，因周四(5月25日)凌晨2點美國聯儲局公布的5月議息會議紀要顯示，美國聯儲局再次加息將很快變得合適，並預計於今年晚些時候開啟縮表，會議紀要內容基本符合市場預期。但大部分官員表示再次加息前需有證明近期經濟放緩只是暫時性的，該言論被市場解讀為美國聯儲局自2015年12月首次加息以來對政策收緊進程更趨謹慎的最新暗示，拖累美滙指數跌至97.00附近，澳元/美元則收復日內全部跌幅至0.7500上方。

雖然澳元/美元此前已突破日線圖下降通道頂部(自2017年3月21日高位0.7748延伸而下的趨勢線)0.7470水平，技術上應利好滙價進一步走高至0.7540甚至0.7585水平，但澳元/美元今早升至0.7515(18周指數移動平均線附近)後掉頭迅速回落，似乎重演5月23日觸及0.7516高位後遭到沽盤大力打壓的情景。因此，投資者需留意滙價短期內能否企穩於0.7440支持(從5月9日低位延伸而上的支持線)，若滙價跌穿此處支持，後市或會進一步回落至0.7365附近。

事實上，中國作為澳洲最大貿易夥伴國，澳元對中國經濟方面的消息相當敏感。此次中國被下調評級反映了穆迪預計未來幾年中國的財政實力會受到一定程度的損害，整體債務將隨着潛在經濟增長的放緩而繼續上升。儘管中國財政部此後回應稱穆迪下調其主權信用評級是基於「順周期」評級的不恰當方法，但若中國經濟增長持續放緩，澳元/美元後市反彈應會遇到不少阻力。此外，美滙指數在96.80區域的支持甚為強勁，若短期內順利築底並大幅反彈，澳元將會重拾中期跌勢。

策略方面，我們根據5月18日策略已於0.7460沽出澳元/美元(下望0.7360，升穿0.7500止損)並於0.7500止損平倉，虧損40點。若澳元/美元反彈至0.7560/0.7580區域，我們將沽出澳元，下望0.7445，升穿0.7640止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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