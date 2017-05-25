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今日 08:11 國際財經

法巴達成外滙指控和解 賠償27億

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法國巴黎銀行與紐約金融服務部(DFS)，就對方指控銀行外滙業務操作不當的調查達成和解協議。該銀行同意支付3.5億美元(27.3億港元)，結束有關調查。

紐約DFS指出，法巴沒有切實監管，導致銀行的交易員操控滙率及銷售人員作出其他不當操作，令到客戶利益受損。

法巴表示，對於2007年至2013年發生的不當行為深感歉意，而集團已作出相應改善。有關罰款將由集團內部撥備支付。

此前，7間銀行與歐美監管機構，先後就外滙操控事宜達成和解，賠償逾100億美元。

 

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