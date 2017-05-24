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今日 05:39 國際財經

惠普調高盈利預期 股價上揚

生產電腦與打印機的惠普公司(HP Inc)公布，上季來自持續營運業務的淨利潤為6億美元(46.8億港元)，每股經調整盈利為40美仙，收入為124億美元，優於分析員預期平均值39美仙與119億美元。

該公司向上修訂全年每股經調整盈利預測，由原先的1.55至1.65美元區間，改為1.59至1.66美元區間。

消息公布後，惠普股價在市後時段升逾7%至20美元，是分拆業務以來最高。

集團指出，上季電腦銷售收入升10%，打印機收入升2%。

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