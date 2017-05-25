國際財經

聯儲局議息紀要指大部分官員預期很快加息，以及同意縮減資產負債表方式後，標準普爾500指數連續第五天上揚，創下紀錄新高。

標普指數收市升5點或0.25%，報2404。同樣錄得連升第五天的道瓊斯工業平均指數升74點或0.36%，收市報21012，較3月初創下的紀錄高位低0.5%。兩項指數錄得2月以來最長連升日數。納斯特綜合指數升24點或0.4%，收市報6163。

較早時，聯儲局公布5月議息紀要，顯示大部分官員預期很快加息，以及普遍同意逐步縮減資產負債表方式。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby指出，聯儲局縮減資產負債表的方式與主席耶倫一貫作風相似，沒有讓市場感到震驚。

此前，穆迪下調中國主權評級的消息引發金融市場態度審慎，但中國股市跌勢放緩，減輕市場憂慮。經濟數據方面，美國公布4月二手樓銷售跌2.3%，低於市場預期。

個別股份方面，Bunge再升1%。嘉能可傳購該公司，股價前一天已升17%。

傳聞被日本軟銀吸納價值40億美元股份的Nvidia，股價升1.1%。業績較預期佳的Intuit，股價升6.7%。業績遜預期的家居用品零售巨擘Lowe’s，股價倒退3%。業績理想但同店銷售收益下滑的Tiffany，股價回落8.7%。