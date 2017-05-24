國際財經

周二(5月23日)美國公布的經濟數據表現疲弱：5月Markit製造業採購經理指數(PMI)意外下跌至52.5，低於市場預期53.0及前值52.8，而4月新屋銷售大跌11.4%，遠遜於市場預期的1.8%跌幅，新屋銷售年化總量為56.9萬，亦低於預期61萬。

不過，疲弱的經濟數據對於美滙指數的衝擊有限，美滙指數企穩於6個月新低96.80之上窄幅整固，而倫敦金亦無法突破1265美元強阻力。

其後美國總統特朗普(Donald Trump)公布其首份政府預算案，提出未來10年削減3.6萬億美元開支，期望可以實現政府收支平衡。雖然預算內容未為市場帶來驚喜，但美國財長努欽(Steven Mnuchin)重申將在2017年年內推行稅改計劃，並認為預算案加上稅改計劃將能令美國經濟實現3%的持續性增長。在此背景之下，美滙指數終於獲得動力回升，一舉收復97關口至97.40附近，倫敦金則進一步跌穿小時圖支持線1255美元水平，最低見1250.6美元。

倫敦金今日(5月24日)曾短暫跌穿1250美元至最低1247.8美元，但很快受到買盤支持而回升，顯示金價在1245美元附近(從1214.1美元至1264.8美元的上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)的支持仍不易突破。

不過，本周多位聯儲局官員仍重申支持年內加息及縮表的立場，似乎不受近期特朗普捲入通俄政治風波的影響，因此投資者需重點關注明日凌晨2時公布的聯儲局5月議息會議紀要，若會議紀要進一步強化市場對於聯儲局6月加息的預期，倫敦金向下跌穿1245美元的機會將會大增。

正如昨日文章所提，倫敦金需跌穿頸線支持1245美元才可確認小時圖的「雙頂」型態，若然金價跌穿1245美元水平，「雙頂」的下跌量度目標將會指向1225美元。

策略方面，我們根據5月24日策略已於1255美元沽出倫敦金(下望1246美元，升穿1260美元止損)，但下移止盤至1250美元後提早平倉，獲利5美元。若短期倫敦金反彈至1255/1257美元區域，我們將再度沽出倫敦金，下望1241美元，升穿1260美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd