國際財經

受英國曼徹斯特音樂會爆炸案被定性為恐怖襲擊的影響，周二（5月23日）美元/日圓在亞洲時段一度受日圓避險買盤的支持而下探至日內低點110.85，但匯價在111附近的買盤支持不俗，即使當日公布的美國5月製造業採購經理人指數(PMI)和4月新屋銷售數據表現疲弱仍無法推低美元/日圓，滙價一直維持於110.85至111.30之間窄幅整固，直至23:00美國政府公布預算案之後，美滙指數短線收復97.00關口，帶動美元/日圓短線急升逾70點，最高見111.82，今日(5月24日)美元/日圓延續昨晚升勢，進一步攀升至一周新高112.04。

周二紐約時段，美國白宮發佈特朗普(Donald Trump)政府2018財年預算案，該預算案顯示美國政府將在10年期平衡美國預算，並會通過增加資本投資與創造就業以促進經濟增長。更為重要的是美國財長努欽(Steven Mnuchin)表態堅持在2017年年內推行稅改計劃，並認為預算案加上稅改計劃將能令美國實現國內生產總值(GDP)的3%持續性增長。該消息成功帶動美滙指數反彈回升，觸及日內高點97.39。

不過，現時美國政壇穩定仍然面臨變數。據匿名人士洩露的消息稱，特朗普總統曾要求國家情報總監科茨(Dan Coats)及美國國家安全局局長羅傑斯(Michael Rogers)公開否認其競選團隊與俄羅斯在去年美國總統大選勾結的證據，但二人均拒絕這一無理要求。若該消息得到證實，政治風險或將計入日圓滙價當中，令美元/日圓重拾跌勢。

上周特朗普捲入通俄政治風波令市場避險情緒高漲，美國道指和標普500指數在上周三(5月17日)創下8個月以來最大單日跌幅，而美元/日圓當日亦暴跌逾2%至110.50附近，但美元/日圓在上周四(5月18日)刷新三周低位至110.23後終於止跌回升。目前來看美元/日圓在110.20至110.50區域(從108.12至114.36的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)的支持十分強勁，滙價甚有機會短暫見底而展開技術反彈。由於本周多位聯儲局官員再度重申支持年內加息及縮表立場，加上明日凌晨兩點將會公布聯儲局5月議息會議紀要，美元/日圓短期內或可藉助美元反彈的東風而進一步上探112.20阻力甚至112.80水平。

策略方面，我們已根據5月17日的策略於111.40买入美元/日圆，但於111.00止損平倉，損失40點。待美元/日圓回落至111.50/111.60區域逢低買入美元，上望112.50，止損111.20。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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