國際財經

市場目前將焦點轉向美國聯儲局的貨幣政策立場，以及關注OPEC周四召開有關延長減產協議的會議上，但中國遭穆迪下調信貸評級，投資者再度憂慮中國的經濟狀況，歐洲股市個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7504點，升19點或0.26%；德國DAX指數報12643點，跌17點或0.14%；法國CAC 40指數報5343點，跌4點或0.09%；意大利富時MIB指數報21330點，跌85點或0.4%。道指期貨暫報20927點，升12點。

分析指出，由於未來數日有不少經濟事件發生，投資者採取謹慎立場，其中美國聯儲局(FED)稍後公布上次議息會議記錄，市場希望可以從中尋獲有關6月加息的啟示。

不少投資者認為，該會議記錄將令外界益發預期聯儲局處於6月將加息的堅定路徑上，但聯儲理事布雷納德、明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利和達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭本周的講話說明，至少有一些人仍有自己的不同看法。卡普蘭對聯儲今年再加息兩次的計劃表示有信心，但他指在評估通脹向聯儲目標邁進的情況時將保持耐心。

同時，市場亦關注美國總統特朗普提出1.7萬億美元的一籃子削支方案，稍後會否有更多細節披露。

另外，石油出口國組織(OPEC)周四將於維也納召開會議，商討是否延長減產協議，以緩解全球原油供應過剩的局面。此外，七國集團(G7)將於本周五及周六(26日至27日)在意大利陶爾米納(Taormina)召開峰會，市場亦對此相當關注。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報51.58美元，升0.11美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報54.37美元，升0.21美元或0.39%。