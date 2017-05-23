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今日 18:09 國際財經

日本5月經濟月報維持整體評估不變

日本政府5月維持對經濟的整體評估不變，儘管仍有零星疲弱跡象，但經濟逐步復甦。在所有評估領域，包括家庭支出、資本支出和出口，政府均重申了4月時的觀點。

日本內閣府在月度經濟報告中稱，日本經濟正在溫和復甦，但在部分領域見到改善滯後情況。這為連續第六個月採用同樣措辭。

報告指，企業信心正在改善，消費者支出整體繼續復甦，資本支出呈現加快跡象，出口回升。

報告還稱，隨着就業和薪資繼續改善，經濟料逐步復甦，但值得關注海外經濟體的不確定性和金融市場波動。

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