國際財經

德國消費者信心升至近16年新高，為民間消費將再度推動今年德國經濟增長的預期增添信心。

德國智庫GfK公布，6月消費者信心指數升至10.4，為2001年10月以來新高，市場預期持平於10.2。

GfK認為，6月信心指數上升與德國經濟在面對全球各種風險的情況下將繼續增長的預期有關，而這些風險包括美國可能實行保護主義政策，英國脫歐談判過程可能比較艱難等。

GfK研究人員Rolf Buerkl在聲明中表示，在經濟預測改善的情況下，收入預期也上升，良好的勞動力市場狀況支持這種樂觀情緒。