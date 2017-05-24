訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:20 國際財經

德消費者信心指數升至近16年高

放大圖片

德國消費者信心升至近16年新高，為民間消費將再度推動今年德國經濟增長的預期增添信心。

德國智庫GfK公布，6月消費者信心指數升至10.4，為2001年10月以來新高，市場預期持平於10.2。

GfK認為，6月信心指數上升與德國經濟在面對全球各種風險的情況下將繼續增長的預期有關，而這些風險包括美國可能實行保護主義政策，英國脫歐談判過程可能比較艱難等。

GfK研究人員Rolf Buerkl在聲明中表示，在經濟預測改善的情況下，收入預期也上升，良好的勞動力市場狀況支持這種樂觀情緒。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。