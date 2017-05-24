國際財經

歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)表示，對歐洲央行而言，負利率一直是個有效的貨幣政策工具，沒有理由調整關於其使用的指引。

科爾認為，當利率為負時，有些人抱怨連連，但歐洲央行認為這在整體上明顯有利於貨幣政策的有效性。他續指，當前對負利率二次效應的分析顯示，沒有理由調整已給出的指示。

歐洲央行目前的存款工具利率在負0.40%。在擊退通縮威脅後，歐洲央行為重振通脹和經濟增長，將基礎利率設定為負、並每月買進600億歐羅債券。央行稱，這項政策舉措將至少維持到今年底。