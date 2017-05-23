今日 07:49
國際財經
紐西蘭統計局公布，4月貿易順差為5.78億紐元，截至4月的年度貿易逆差為34.8億紐元。
4月出口為47.5億紐元，進口為41.7億紐元。
科技股逐隻洗倉 通達曾插20%
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港珠澳橋混凝土涉假檢測
紀曉風
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通俄門縱手尾長 新興市可再旺場
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小個子大夢想 黃耀富足球起革命
吳雄
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樓價調整非壞事 乾升炒爆更慘烈
從網絡中立性探尋投資概念
Mikhail Zverev
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眼球和汽車革命
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Dark night for AAC as Gotham casts doubts on its profitability
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美國擬售戰略儲備 油價微升
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復星醫藥獲控股股東增持20萬H股
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阿里影業9621萬人幣售3網絡劇廣播權
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天美控股股東擬賣盤 明復牌
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滬杭甬:浙商證券每股發行價8.45元人幣
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