國際財經

美國經濟數據參差，白宮公布的2018年度預算未受重視，銀行股造好，美國股市周二輕微上揚。

道瓊斯工業平均指數收市升43點或0.21%，報20937；高盛與摩根大通由跌轉升，貢獻道指32點升幅，卡特彼勒升1.3%，貢獻9點。標準普爾500指數一度穿越2400點，收市升4點或0.18%，報2398；11個主要分項內，10個上升，金融與健康護理類領漲。兩項指數連續第四天造好，是2月底以來最長。納斯特綜合指數升5點或0.08%，報6138。

較早時，美國公布的5月製造業與服務業採購經理指數預覽值參差，前者跌至8個月低位，後者則創下5個月新高。

Voya Financial高級策略師Karyn Cavanaugh指出，英國發生恐怖襲擊，地緣危機令人關注，但當地企業業務良好，歐羅區5月採購經理指數優於預期，全球股市未有很大衝擊。歐洲股市普偏先跌後升。

Boston Private Wealth首席市場策略師Robert Pavlik表示，特朗普的預算案未有引起關注，因為投資者普遍估計，如果不作修訂，該項預算案不大可能獲得國會通過，因此也不會視預算內容為重要參考。他相信，市場更關注特朗普如何解決革除聯邦調查局局長科米的後續問題，以及解決俄羅斯關係風波。

個別股份方面，蘋果下滑0.1%。該公司與諾基亞就持續多年的專利權訴訟達成和解，後者的美國股價升5.3%。