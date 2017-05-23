國際財經

英國曼徹斯特發生恐襲，但對股市影響不大，市場注視美國總統特朗普將公布的全面預算中，有關削減政府開支及赤字的內容，惟由於經濟數據好壞不一，美股個別發展。

截至本港時間晚上約11時06分，道指報20930點，升36點或0.17%；標普500指數報2397點，升3點或0.14%；納指報6132點，跌不足1點或0.02%。

美國聯儲局周三將公布5月2日至3日的議息會議紀要，在此之前，聯儲局官員的講話仍受到關注，而今日稍後將發表講話的官員包括明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利(Neel Kashkari)、費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)等。

特朗普將發布任內首個全面預算計劃，該計劃旨在削減政府開支和減少赤字。周一特朗普抵達以色列，他希望透過是次出訪能夠有助恢復以色列與巴勒斯坦兩國已經停滯了的和平進程；今日他將前往伯利恆會見巴勒斯坦總統阿巴斯，而在訪問中東部分地區後，特朗普將訪問歐洲。

經濟數據方面，美國5月Markit製造業採購經理指數(PMI)初值跌至52.5，差過市場預期，是去年9月後最低。不過，本月服務業PMI初值升至54，高於市場預期，是1月以來最高。另外，美國4月新屋銷售下跌11.4%，以年率計跌至56.9萬間，跌幅大過市場預期，從3月時的9年半高位回落。

隨着石油出口國組織(OPEC)將於周四在維也納召開會議，投資者將密切關注本周的原油市場表現。油價表現反覆，紐約原油期貨現時每桶報50.81美元，升0.48美元或0.95%；倫敦布蘭特期油報53.96美元，升0.09美元或0.17%。

歐羅區經濟數據理想，歐洲股市保持升勢，英國富時100指數報7503點，升7點或0.1%；德國DAX指數報12661點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5349點，升26點或0.49%；意大利富時MIB指數報21407點，升88點或0.41%。