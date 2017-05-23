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今日 23:00 國際財經

卡什卡利:通脹朝錯誤方向發展令人擔憂

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明尼亞波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利稱，美國經濟接近充分就業，但通脹向着錯誤的方向發展，令人擔憂。

卡什卡利稱，在決定6月是否加息前，希望看到更多的經濟數據，而勞動力市場可能存在更多的閒置，薪資增長可能吸引更多人加入勞動力大軍。

他指出，同僚不久會制定縮減資產負債表規模的計劃令人鼓舞，公布縮表計劃可能會在一定程度上造成金融狀況收緊，但不清楚程度有多大。

卡什卡利又稱，鑑於當前的地緣政治狀況，預計美國經濟很難實現3%的增速，同時亦難以相信通脹將會攀升，對此並不太擔心。

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