國際財經

周一(5月22日)德國總理默克爾(Angela Merkel）稱德國的大額貿易盈餘主要是歐洲央行的寬鬆貨幣政策令歐羅太過於弱勢所致，推動歐羅/美元應聲大漲，美滙指數因而受累跌穿97水平，刷新6個月新低至96.80水平。受惠於美元弱勢，倫敦金輕鬆突破短期阻力1257.5美元及1260美元，最高回升至1262.4美元。

此外，今早(5月23日)英國曼徹斯特劇院發生爆炸案，導致19人死亡，50多人受傷。由於英國反恐機構確認此案為恐怖襲擊，倫敦金在避險買盤的支持下進一步攀升至1263.5美元。

但金價在1265美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)附近的阻力仍十分強勁，金價暫時缺乏足夠動力突破，目前已小幅回落至1259美元附近。由於擁有今年議息會議投票權的美國達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)周一再度重申今年聯儲局加息3次的立場，加上周四凌晨將會公布聯儲局5月議息會議紀要，投資者對於進一步推升倫敦金存有戒心。

目前金價兩度攀升至1265美元附近均受阻而回，令倫敦金有機會在小時圖形成小型「雙頂」型態，不過金價需跌穿重要支持1245美元才能確認此「雙頂」，因此投資者需小心金價會否跌穿小時圖的支持線1255美元水平後引發更大幅度的調整。若金價短期能企穩於1255美元之上並進一步突破1265美元，金價才有望上探1270美元。

策略方面，若倫敦金跌穿1255美元，我們將追沽倫敦金，下望1246美元，升穿1260美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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