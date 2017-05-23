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今日 18:56 國際財經

歐洲經濟數據佳 歐股中段續升

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雖然英國有演唱會場地發生恐襲事件，加上觀望聯儲局稍後公布的上次議息記錄，但強勁的歐羅區經濟數據，為投資者注入強心針，歐洲股市中段續揚。

截至本港時間傍晚6時50分，英國富時100指數報7509點，升13點或0.18%；德國DAX指數報12681點，升61點或0.49%；法國CAC 40指數報5361點，升38點或0.72%；意大利富時MIB指數報21452點，升134點或0.63%。道指期貨暫報20909點，升31點。

今日的市場焦點，相信是英國曼徹斯特一場演唱會發生的自殺式恐怖襲擊事件，恐襲確認造成死亡人數增至22人，暫時未有組織承認責任。AMP Capital投資策略主管Shane Oliver指出，可能看到市場出現一波對恐怖威脅的緊張反應，但程度可能十分輕微，自從「911」事件後，恐怖襲擊事件對市場的衝擊逐漸減弱。

歐洲經濟方面，歐羅區5月綜合採購經理指數(PMI)初值56.8，創2011年4月以來新高，優於市場預期56.6。其中，製造業PMI初值57，為73個月高位，亦高於預期56.5；服務業PMI初值56.2，為兩個月低位。另外，德國5月Ifo商業景氣指數114.6，同樣優於預期113.1。

值得留意的是，美國聯儲局將於周三公布上次政策會議記錄。鑒於美國第一季GDP數據差於市場預期，市場正在猜測，會議記錄是否會改變聯儲局6月加息的機會率。聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)稍早稱，美國經濟是否處於充分就業狀態，抑或就業市場是否仍有更多閒置勞動力，對她而言依然是個問題。

另外，美國白宮公布的文件顯示，特朗普政府準備出售美國半數的戰略儲油，並且開放在阿拉斯加國家野生動物保護區鑽探石油，為未來10年平衡政府預算，令市場憂慮原油供應增加。紐約原油期貨現時每桶報50.64美元，跌0.49美元或0.96%；倫敦布蘭特期油報53.3美元，跌0.57美元或1.06%。

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