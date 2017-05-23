訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:47 國際財經

日財相:堅持2020/21財年預算平衡目標

放大圖片

日本財務大臣麻生太郎指出，日本必須堅持2020/21財年達成預算平衡的目標，以宣示推動整頓日本財政的決心。

麻生太郎在首相安倍晉三的經濟財政諮問會議上作出此承諾，並敦促政府在編製2018財年預算時，限制社會保障支出增長。財政整頓應該有助於經濟增長和提高稅收收入，以減輕對於未來的憂慮，並刺激消費者支出和企業投資。

他又稱，雖然指標政府國債孳息率保持在非常低的水平，但如果日本成功地擺脫通縮，則利率上升速度將會超過名義經濟增長速度，故要求採取審慎的財政政策。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。