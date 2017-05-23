國際財經

日本財務大臣麻生太郎指出，日本必須堅持2020/21財年達成預算平衡的目標，以宣示推動整頓日本財政的決心。

麻生太郎在首相安倍晉三的經濟財政諮問會議上作出此承諾，並敦促政府在編製2018財年預算時，限制社會保障支出增長。財政整頓應該有助於經濟增長和提高稅收收入，以減輕對於未來的憂慮，並刺激消費者支出和企業投資。

他又稱，雖然指標政府國債孳息率保持在非常低的水平，但如果日本成功地擺脫通縮，則利率上升速度將會超過名義經濟增長速度，故要求採取審慎的財政政策。