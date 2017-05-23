國際財經

周一(5月22日)石油出口國組織(OPEC)秘書長巴金多(Barkindo)表示石油減產協議的締約國均同意繼續減產，具體的延期時限需待周四(5月25日)在維也納舉行會談，屆時將討論延長減產協定的具體事宜。市場猜測關於OPEC的減產協議不僅將時間延長至明年，還可能進一步加大減產力度。受此預期推動，紐約6月原油期貨重返51美元/桶上方，美元/加元則一度跌破1.3500至日內低點1.3483，創自2017年4月25日以來新低。

值得一提的是，作為OPEC第二大石油出口國，伊拉克的減產行動及承諾一直備受質疑，根據去年11月達成的減產協議需求，OPEC產油國每日共減產120萬桶，其中伊拉克需每日減產21萬桶至435.1萬桶。OPEC的數據顯示，2017年第一季度伊拉克僅完成了61%的減產目標，隨後4月的執行度上升至90%，其減產協議履約程度為減產國家中的最低。鑑於伊拉克財政收入的95%都來自於石油出口，油價回落以及常年打擊ISIS恐怖組織令伊拉克的經濟自2014年起陷入危機，市場憂慮若伊拉克的履約情況進一步惡化，令其他13個成員國的減產熱情消退，屆時將令全球石油供大於求的風險上升。

不過，隨著維也納會談臨近，更多產油國表態支持將減產協議延長9個月至2018年3月份，加之最新消息顯示沙地能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)在同伊拉克石油部長盧艾比(JabarAlial-Luaibi) 周一會談後稱接觸過的OPEC成員國都同意延期9個月，暗示兩國在減產期限上終於達成了一致，OPEC內部分歧暫時消除，為減產行動奠定了良好基礎。

另一方面，周一德國總理默克爾(Angela Merkel）稱歐羅太過於弱勢，加之此前德國財長朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)曾指責過歐洲央行的政策過於寬鬆，市場對歐羅區退出貨幣寬鬆政策預期升溫，歐羅/美元大幅上漲，美滙指數受拖累跌破97.00。

美元/加元自5月5日受阻於日線圖大型上升通道頂部1.3800一線後，滙價受油價反彈拖累下跌逾300點。由於美元/加元已在日線圖形成小型下降通道，後市應有進一步下行空間，近期投資者應重點關注周四維也納舉行的會談，若OPEC成員國達成一致延長減產協議至明年一季度或進一步加大減產力度，美元/加元將有望進一步下探1.3400甚至1.3300。此外，加拿大央行周三(5月24日)晚上10時將會公布議息決定，但市場預計央行將維持利率於0.5%不變，故重點應在於貨幣政策聲明對於未來經濟的樂觀程度。

策略方面，我們根據5月16日策略已於1.3740沽出美元/加元(目標1.3580，止盤1.3680)並於1.3580平倉，獲利160點。若美元/加元反彈至1.3530/1.3540區域，我們將沽出美元，下望1.3440，升穿1.3600止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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