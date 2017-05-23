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今日 16:10 國際財經

諾基亞與蘋果專利糾紛達和解

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芬蘭電訊網絡設備製造商諾基亞(NOKIA)表示，與蘋果公司的專利糾紛達成和解，並且與蘋果簽署一項業務合作協議。

諾基亞表示，將獲得蘋果支付一筆預付現金款項及額外收入，但並未具體說明專利協議細節。就這一協議的營收，以及一次性追加收入，諾基亞將從本季開始入賬。

諾基亞又稱，按商業協議，將向蘋果提供網絡基建產品及服務，同時蘋果將恢復在其零售及網上商店銷售諾基亞的數碼健康產品。

受此消息帶動，諾基亞周二在赫爾辛基股市早段交易中曾漲7.88%。

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