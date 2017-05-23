國際財經

法國5月民間部門活動增速觸及6年高位，因佔主導地位的服務業增長加速，而且馬克龍勝選總統提振企業樂觀情緒。

數據編制機構IHS Markit稱，5月綜合採購經理指數(PMI)初值從56.6升至57.6，為2011年5月以來最高。

綜合PMI在50上方進一步走高，並且超過市場預期57.5。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson指出，整體數據顯示法國經濟當前形勢確實很好。

分項指標顯示，法國服務業PMI從前月的56.7升至58.0，優於預期的56.5。