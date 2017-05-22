國際財經

路透引述三名消息人士稱，基於對處於虧損的大宗商品交易商來寶集團(Noble Group)財務與業務前景的擔憂，中國中化集團不再推進對該公司的投資。

消息人士透露，今年較早前中化集團與來寶洽談入股事宜時，中化認為該交易可説明其成為全球活躍的能源交易商。

但中化集團後來變得謹慎，因來寶本月公布的季度虧損令人吃驚，並警告未來兩年恐無法獲得盈利，致股價大跌，信用評級展望遭下調。

中化集團對於是否有意收購來寶股份未曾發表過評論，這次也沒有立即回覆置評請求。

來寶一外部發言人未予評論。