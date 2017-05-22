國際財經

美國政治形勢不明朗，美元滙價周一偏軟，跌至逾六個月低位。

德國總理默克爾批評歐洲央行政策，導致歐羅滙價太疲弱。消息曝光後，歐羅兌美元滙價升至六個月高位。美國收市時間，歐羅兌美元報1.1239，升0.31%。

ICE美滙指數倒退0.19%。上周，美滙指數錄得2016年4月以來最大單周跌幅。美國總統特朗普風波牽動美滙跌勢。

英鎊兌美元偏軟，暫報1.2998，跌0.28%。有民調顯示英國大選形勢緊俏，而且英國脫歐事務大臣戴德偉不排除退出脫歐談判的消息也影響市場意慾。