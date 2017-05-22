國際財經

歐盟最後落實與英國談判脫歐的立場，維持強硬態度不變，除了確認對方必須支付分手費，也拒絕在其他主要議題達成協議前，與對方討論雙邊貿易安排。

歐盟27個成員國部長周一在布魯塞爾舉行會議，就與英國的脫歐談判確認最終立場。歐盟的首席脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)在會後指出，歐盟要確保英國兌現其所有已作出的承諾，而歐盟也會兌現本身承諾，只有解決上述事宜，才可建立雙方日後信任。

前一天，英國脫歐事務大臣戴德偉(David Davis)曾表示，如果歐盟一定要英國支付分手費，該國可能退出談判。巴尼耶回應稱，明白英國有不同立場，但這是談判的一部分。

另外，歐盟的談判立場包括歐洲法庭可裁決哪些法例可適用在英國。此點即時引起戴德偉反駁。他發表電郵聲明，強調英國脫離歐盟後，歐洲司法法庭的裁決不會在英國有效。

巴尼耶指出，歐盟與英國將於6月19日當周展開首輪對話。歐盟成員國代表周二繼續討論對英國的立場細節，下周可能發表立場書。

歐盟周一確立的脫歐立場還包括:英國要容許脫歐前長期居住在當地的歐盟公民有5年居住期；支付歐盟機構離開英國的所有重置成本；無論雙方有沒有達成脫歐安排，英國肯定在2019年3月29日後脫離歐盟等等。

英國首相文翠珊正利用脫歐談判在即，增強她領導的保守黨在6月8日國會選舉的領先優勢。她周一出席拉票集會時表示，現時沒有時間給予一個全新政府去制訂脫歐談判策略，要求選民給予保守黨完全的支持，以便在談判中爭取英國最大利益。