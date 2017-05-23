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國際財經
英國富時100指數收報7496，升0.34%或25點；德國DAX指數收報12619，跌0.15%或19點；法國CAC 40指數收報5322，跌0.03%或1點。
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兩盤「爆飛」 收逾8000票
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The ties that bind: HNA’s Chen Feng and his rise to power
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科通芯城突插一成半 遭沽空機構狙擊 估值僅0.53元
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科通芯城急插拖累科網股 美圖挫逾8%
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比特幣升穿2100美元 再創新高
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安永:內銀盈利增幅難大升
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科通芯城料沽空事件針對內地科網股
香港財經 ｜ 昨日 20:07
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