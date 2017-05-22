國際財經

油價上揚，暫時抵消美國政治局勢的不明朗因素，美股持續上揚，市場關注多名聯儲局官員稍後發表的講話，希望從中獲得未來貨幣政策的最新啟示。

截至本港時間晚上約11時02分，道指報20874點，升69點或0.34%；標普500指數報2388點，升6點或0.27%；納指報6111點，升27點或0.46%。

隨着企業財報季結束，企業財報日漸稀少，投資者轉移關注與導致上周美股大幅下跌相關的美國政治消息，但緊隨美國總統特朗普在周末訪問中東，周一他在訪問以色列，暫時紓緩對其管治危機的憂慮。

值得留意的是，聯儲局周三將公布5月會議記錄，分析指出，特朗普的運勢急轉直下或許會影響聯儲局的計劃，外界普遍預期聯儲局會在6月再度加息。至於聯儲局官員講話受到關注，今日發表講話的聯儲局官員包括費城聯儲行長哈克(Patrick Harker)、明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡利(Neel Kashkari)、聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)、芝加哥聯儲行長埃文斯(Charles Evans)。

由於美國與沙地阿拉伯達成1100億美元武器協議，利好相關股份造好，同時市場憧憬石油出口國組織(OPEC)將於本周稍後達成延長減產協議，推動油價上升利好油股表現。目前，紐約原油期貨每桶報50.89美元，升0.56美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報54.13美元，升0.52美元或0.97%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7495點，升24點或0.33%；德國DAX指數報12617點，跌21點或0.17%；法國CAC 40指數報5323點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報21285點，跌282點或1.31%。