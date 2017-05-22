國際財經

上周倫敦金一度連漲5日，最高觸及近3周高位1264.8美元，主要受惠於美國總統特朗普捲入通俄政治風波所引發的避險買盤及美元弱勢。儘管金價升勢在上周四(5月18日)受阻於1265美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)而大幅回吐至1245.8美元，但上周五(5月19日)缺乏重要的經濟數據及消息帶動，倫敦金最終企穩於1246美元而小幅反彈至1255美元，全周仍累計上漲2.22%至1254.7美元收市。

上周日(5月21日)北韓再度試射導彈，美國表示將進一步加強制裁措施。雖然特朗普未有再像之前那樣發驚人言論令局勢火上加油，但北韓的局勢始終存有隱憂，為金價帶來一定支持。

今日(5月22日)倫敦金維持於1251.7美元至1257.4美元之間波動，似有再度回升之勢。短期內若金價成功突破1260美元阻力，倫敦金應可再度挑戰1265美元甚至1270美元。但本周四(5月25日)凌晨2時將會公布美國聯儲局5月議息會議的會議紀要，若市場焦點再度重返美國加息及縮表的路徑之上，倫敦金的上升空間應會受到限制。

策略方面，我們上周在1250美元建立的倫敦金買盤已擊中止盤1251美元平倉，獲利1美元。短期內暫離場觀望。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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