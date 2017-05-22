國際財經

市場對美國政治風波造成的困擾揮之不去，加上北韓再試射彈道導彈，令緊張局勢又再升溫，削弱投資信心，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7497點，升26點或0.35%；德國DAX指數報12600點，跌37點或0.3%；法國CAC 40指數報5327點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21333點，跌230點或1.07%。道指期貨暫報20790點，升3點。

正訪問中東的美國總統特朗普，暫時將政治風波拋在身後，但部分人士擔心這場政治風波可能會給特朗普政府兌現稅改和財政刺激承諾造成拖累。市場關注特朗普將於周二公布的預算提案，料包括削減醫療補助並提議修改對低收入居民提供的其他援助計劃。

經濟方面，投資者關注美國聯儲局(FED)下月加息的可能性。一些決策者本周將發表講話，而且聯儲局周三將公布5月會議記錄。分析指出，特朗普的運勢急轉直下或許會影響聯儲局的計劃，外界普遍預期聯儲會在6月再度加息。至於近期歐羅區經濟改善，已增強市場對歐洲央行(ECB)將在下月的管理委員會會議上減輕鴿派措辭的預期。

油價上漲，關於石油出口國組織(OPEC)牽頭的減產協議不僅將延長至明年、而且還可能深化的報道，對油價構成支撐。紐約原油期貨現時每桶報50.7美元，升0.37美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報54.01美元，升0.4美元或0.75%。