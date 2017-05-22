國際財經

歐羅/美元在上周二（5月16日）再度突破1.1000大關之後升勢如虹，短短兩日已升逾150點至1.1160附近，雖然其後一度回落至1.1080至1.1100附近整固，但上周五(5月19日)午後公布的德國4月生產物價指數(PPI)與歐羅區3月經常賬數據表現良好，加上紐約時段歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)發表鷹派講話，歐羅/美元重拾動力進一步突破1.1200大關至日內高位1.1210，最終歐羅/美元全周大漲2.51%至1.1202收市。

歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)在上周五講話稱目前歐羅區經濟復甦持續擴張，下行風險逐漸消逝，貨幣政策將為通脹回歸提供足夠的物價與薪資壓力。此番樂觀言論令投資者憧憬歐洲央行或將在6月貨幣政策會議修改前瞻性指引，深化歐洲央行縮減貨幣寬鬆政策的預期，有利歐羅滙價表現。另外，據上周五公布的最新芝加哥國際貨幣市場(IMM)持倉報告顯示，近期市場對歐羅的熱情有增無減，歐羅凈多倉較此前一周大增22億美元至52億美元，自4月中旬以來看跌歐羅的投資者們亦已削減將近一半看空倉位。

另一方面，上周五美滙指數的下跌也與美國政治風險也有著不可分割的關聯。上周美國總統特朗普(Donald Trump)相繼遇到通俄與洩密兩大政治風暴困擾，市場擔憂這將削弱他兌現稅改計劃等競選承諾能力，拖累美滙指數按周大跌2%，為2016年4月以來最差表現。

展望本周，投資者在政治事件方面需要留意美國媒體對特朗普的跟蹤報道與5月29日前美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)在美國國會參議院情報委員會的公開作證；財經事件方面則要關注本周四(5月25日)凌晨兩點公布的美聯儲5月會議紀要中關於未來加息及縮表的線索；經濟數據方面則需要關注周五(5月26日)公布的美國第一季度國內生產總值(GDP)增長數據。

技術走勢方面，歐羅/美元上周突破1.1012之後已初步到達我們的量度目標1.1200水平，短期內由於小時圖的相對強弱指標(RSI)與滙價的走勢形成明顯的頂背馳，我們需提防滙價跌穿小時圖上升支持線1.1160後引發的獲利回吐壓力。下方支持留意1.1120及1.1080水平。若歐羅/美元回落調整的幅度不大，維持企穩於9日指數移動平均線1.1075上方，後市仍有機會進一步挑戰1.1250及1.1300區域。

策略方面，待歐羅/美元調整至1.1070/1.1080區域買入，上望1.1190，跌穿1.1040止損。

https://www.facebook.com/mfinance.ltd