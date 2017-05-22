國際財經

美國股市上周輕微低收。市場人士指出，本周焦點是聯儲局動態，因為多位官員將發表公開講話。同時，交易商也關注美國總統特朗普風波的進展，以及石油出口國組織(OPEC)會議。

回顧美國股市，三大指數輕微低收，而上周最大衝擊是特朗普革除聯邦調查局前局長科米，以及有報道指特朗普涉嫌干預俄羅斯調查事件，甚至讓人揣測他可能遭到彈劾。

Brown Brothers Harriman首席貨幣策略師Marc Chandler認為，特朗普暫時不大可能遭到彈劾，市場只是擔心他的的經濟改革措施會受到干擾，沒法在短期內實踐，故此沽壓增加，大市借勢作出調整。

展望本周，特朗普已離開美國，展開上任後的首次外訪，行程包括沙地阿拉伯、以色列與意大利，以及出席七大工業國首腦會議。有關他的消息可能暫告一段落，但科米將於本周出席國會聽證會，可能有更多消息曝光。

上周五，聖路易聯儲銀行總裁布拉德指出，聯儲局加息步伐可能過快。周三，聯儲局將公布上月議息紀要，而多位聯儲局官員也會發表公開講話，勢必成為市場焦點。目前，市場普遍認同聯儲局今年還會加息兩次，6月加息可能性很高，但也有分析員揣測，特朗普風波可能讓美國經濟降溫，牽動聯儲局放緩加息步伐。Pimco基金經理Tony Crescenzi表示，債息已反映有關可能性。

另外，OPEC周四舉行會議，討論減產協議。暫時看來，OPEC與其他產油國傾向同意延長減產安排至明年，而紐約油價上周五已重返50美元以上，反映有關消息。

美滙指數上周跌逾2%。