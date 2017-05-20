今日 04:51
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升141點或0.69%，報20804；標準普爾500指數升16點或0.68%，報2381；納斯特綜合指數升28點或0.47%，報6083。
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一代俠女于素秋
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Why central bank-issued digital currency will be good
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恒指成分股不變 紅籌民企納國指8月公布詳情
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