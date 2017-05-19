國際財經

美國政治風險暫時消退，以及油價上漲，支持美股向好，令道指升逾百點。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報20777點，升114點或0.55%；標普500指數報2382點，升16點或0.7%；納指報6097點，升42點或0.7%。

美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德表示，近期經濟有偏弱跡象，聯儲局預期的加息計劃可能過快。

他指出，自聯儲局3月議息會議以來，美國宏觀經濟數據相對疲弱，通脹及通脹預期近幾個月出乎意料下跌，就業市場放慢改善情況，他不認為今年經濟增長率可遠高於2%。

石油出口國組織(OPEC)及非OPEC國家石油部長將於下周四(25日)召開一場政策會議，決定是否把減產協議延長到6月底之後。路透引述OPEC消息人士表示，該組織經濟委員會正在研究下周政策會議可能出現的各種情形，其中包括考慮深化和延長OPEC牽頭的減產行動。

消息刺激油價造好，紐約原油期貨現時每桶報50.35美元，升1美元或2.03%；倫敦布蘭特期油報53.55美元，升1.04美元或1.98%。

歐洲股市造好，英國富時100指數報7463點，升27點或0.36%；德國DAX指數報12642點，升52點或0.41%；法國CAC 40指數報5322點，升32點或0.62%；意大利富時MIB指數報21538點，升239點或1.12%。