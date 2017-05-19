今日 21:55
國際財經
加拿大統計局公布，4月消費物價指數(CPI)按月上漲0.4%，符合市場預期；按年上漲1.6%，略低於市場預期升1.7%。
4月核心CPI按月持平，按年升1.1%
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Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
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