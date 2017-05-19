國際財經

受美國總統特朗普(Donald Trump)捲入通俄調查風波的事件影響，倫敦金在周四(5月18日)一度飆升至近三周高位1264.8美元，但由於1265美元為此前下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平，而且倫敦金在連漲5日之後面臨巨大的獲利回吐壓力，倫敦金突破1265美元失敗後掉頭跌穿1260美元。其後美國公布的上周首次申領失業救濟金人數降至28年低位23.2萬人，而且美國5月費城聯儲製造業指數升至38.8，比預期的18.5高出近一倍，良好的經濟數據推動美滙指數結束四個交易日連跌，自半年來低位97.34反彈至97.86，而倫敦金則快速跌至1250美元。

不過，倫敦金的下跌之旅遠未結束。在紐約交易時段美國財長(Steven Mnuchin)努欽與美國眾議院院長里安(Paul Ryan)重申將會在2017年推出稅改計劃，促使美國股市在歷經八個月來最大單日跌幅後迎來反彈，美國標普500指數收漲0.37%，報2365點，令市場恐慌情緒有所紓緩，削弱倫敦金避險買盤支持，最終金價進一步失守1250美元支持，最低下跌至1245.8美元，全日下挫逾1%。

另外，有視頻顯示美國聯邦調查局(FBI)局長科米(James Comey)發誓稱，對特朗普競選團隊通俄調查並沒受到政治壓力。這段視頻在交易員間流傳，引發特朗普團隊是「清白」的猜測。同時，特朗普稱自己與俄羅斯没有任何交集，調查行動是「獵巫行動」(意為政治迫害)。以上兩項消息令市場對特朗普通俄調查的擔憂有所降溫，不利於倫敦金表現。

展望周末，投資者需要關注美國聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)在美國企業成長協會就美國經濟與貨幣政策發表的講話，並重點留意其對近期美國政壇動盪與疲弱的美國通脹數據的看法。另外，歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)主題為全球經濟的會議上的發言也需要留意，料將對美滙指數乃至倫敦金走勢構成一定影響。

技術走勢方面，由於目前倫敦金仍然企穩於小時圖上升支持線1245美元(同時也是從1214.1美元至1264.8美元的上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)之上，此時仍難言倫敦金短期升勢已完結。但若倫敦金日內反彈受制於1255美元之下並最終跌穿1245美元，則需小心倫敦金將重拾中期跌勢。

策略方面，我們已根據5月18日策略在1250美元買入倫敦金(上望1264美元，跌穿1245美元止損)，現時將止盤上移至1251美元。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd