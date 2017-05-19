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今日 18:33 國際財經

油價漲逾1% 歐股中段續上揚

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歐洲央行行長德拉吉的樂觀言論，希臘國會批准削支措施，加上油價繼續向好，暫時抵消美國政治風波的利淡因素，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間下午6時28分，英國富時100指數報7469點，升32點或0.44%；德國DAX指數報12629點，升39點或0.32%；法國CAC 40指數報5319點，升29點或0.56%；意大利富時MIB指數報21456點，升157點或0.74%。

歐洲央行公布的數據顯示，歐羅區3月經常賬盈餘略降，但繼續在紀錄高位附近。歐羅區3月經季節及工作日調整的經常賬盈餘降至341億歐羅，前月則創出紀錄高位378億歐羅。歐羅區3月未經季節調整經常賬盈餘從2月的278億歐羅增至448億歐羅，來自商品貿易與服務的盈餘雙雙大增。

德國中央合作銀行(DZ BANK)分析師Daniel Lenz稱，相對美國人人自危的政治困局，歐洲相關風險已經消退，經濟顯得強勁，利好市場氣氛。

道指期貨暫報20673點，升29點。

外電引述石油出口國組織(OPEC)消息人士表示，該組織經濟委員會正在研究下周政策會議可能出現的各種情形，其中包括考慮深化和延長OPEC牽頭的減產行動。紐約原油期貨現時每桶報49.87美元，升0.52美元或1.05%；倫敦布蘭特期油報53.11美元，升0.6美元或1.14%。

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