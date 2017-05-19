國際財經

周四（5月18日）英國4月季調後零售銷售按月增長2.3%，遠超預期按月增長1.0%，緩解了市場對英國經濟前景的擔憂，強勁數據支撐英鎊/美元快速突破1.3000關口至日內高點1.3047，為近八個月以來首次。但英鎊/美元此後未能延續升勢，因有視頻顯示美國聯邦調查局局長科米(James Comey)發誓在調查美國總統特朗普(Donald Trump)競選團隊通俄的過程中並沒有受到任何政治壓力和阻礙，以及美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)表示近期將披露關於特朗普稅改提議的更多細節，美滙指數應聲大幅反彈，拖累英鎊/美元急挫逾100點，最終失守1.3000關口。

值得一提的是，近段時間以來英國經濟數據表現強勁，除卻英國4月季調後零售銷售升幅遠超預期，英國4月消費者物價指數年率（CPI）、英國3月ILO失業率等數據也表現良好，顯示英國經濟並未受到英國脫歐的明顯衝擊，但因面臨英國大選和脫歐談判等重大風險事件，市場普遍預計英倫銀行年內加息的可能性不大，因此數據對英鎊的提振有限。

另外，英國在退歐談判上仍阻礙重重，因英國首相文翠珊（Theresa Mary May）領導的保守黨發表競選宣言稱要求減少並控制來自歐盟的移民，並在進行脫歐談判的同時進行貿易談判，該言論與歐盟開出的談判清單相矛盾。德國總理默克爾(Angela Merkel)周三首度明確警告稱，若英國在2019年正式脫歐之後控制來自歐盟移民的數量，那麼歐盟不得不考慮報復反擊措施，充滿敵對性的言論令市場對英國「硬脫歐」的擔憂加劇，恐拖累英鎊進一步下跌。

今日（5月19日）英鎊/美元受1.2940附近支持後快速拉升40點至1.2980附近修整，上方仍面臨1.3000關口重要阻力。隨著英國大選臨近，投資近期應重點關注首相文翠珊代表英國與歐盟間的談判，若退歐談判進展順利，將有望刺激英鎊/美元再次突破1.3000關口並進一步挑戰1.3100甚至1.3200。但若英鎊/美元跌穿1.2770-1.2830區間支持，則需警惕後市進一步回落至1.2700甚至1.2625（從4月10日低位1.2365至5月18日高位1.3047的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平）。

策略方面，我們根據5月11日策略已於1.2950買入英鎊/美元（上望1.3050，跌穿1.2900止損）並於1.3040提前平倉，獲利90點子。若英鎊/美元回落至1.2800至1.2820區域，我們將買入英鎊，上望1.3100，跌穿1.2760止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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