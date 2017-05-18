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今日 12:08 國際財經

努欽:不支持分拆投行與商業銀行

美國財長努欽對國會議員表示，特朗普政府不支持將投行與商業銀行分開。

他認為，這將對金融市場和經濟造成嚴重問題。

特朗普政府此前曾表示，支持部分恢復《格拉斯─斯蒂格爾法案》(Glass-Steagall Act)，該法案在投資銀行和商業銀行之間設置防火牆。但努欽在參議院金融委員會明確表態，指該願景並不包括分拆同時從事這兩項業務的大型銀行。

努欽稱，當局認為該法案的部分內容是可取的。他並指出，從來沒有說過支持把商業銀行和投資銀行完全分拆。

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