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今日 04:40 國際財經

Salesforce首季盈利收入勝預期

雲端軟件商Salesforce.com公布，第一季錄得淨虧損920萬美元(7176萬港元)，經調整後每股盈利為28美仙，收入為23.9億美元；分析員原先預期為26美仙與23.5億美元。

Salesforce向上修訂2018年度收入預測，由原先的101.5至102億美元，調整為102.5至103億美元；每股盈利預測也向上修訂，標準盈利區間最新為6至8美仙，經調整盈利區間則為1.28至1.3美元。

消息公布後，Salesforce在市後時段升逾2%，周四收市跌0.1%。

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