國際財經

美國數據顯示經濟情況良好，加上科技股造好，抵消了美國政治局勢依然不明朗的困擾，美國股市周四在前一天大跌後有反彈。

道瓊斯工業平均指數最多升逾100點，收市升56點或0.27%，報20663；標準普爾500指數升8點或0.37%，報2365；納斯特綜合指數早段跌穿6000點後反彈，收市升43點或0.73%，報6055。

美國股市前一天因為總統特朗普的醜聞而急挫，但周四形勢回穩。電訊類表現最佳，升1.2%。科技與消費類也造好。

蘋果、亞馬遜與Facebook全部升1.5%，是推動股市上升的主力。沃爾瑪業績佳，股價升3.2%。不過，思科業績欠佳，股價倒退7.2%，拖累大市表現。

較早時，美國公布的上周初領失業救助人數下滑，以及費城聯儲公布的製造業指數上升，均反映經濟良好。

Voya Financial高級策略師Karyn Cavanaugh指出，市場前一天趁華府的政治消息而進行調整，但周四數據反映經濟向好勢頭未有改變，以致周四沒有進一步沽壓。

摩根大通相信，大市短期內會有下行壓力，但基本因素依然偏好。

特朗普風波仍然持續。路透社報道，前國安顧問弗林與特朗普競選團隊的人士，去年最少與俄羅斯有18次接觸。不過，美國司法部委獨立檢察官處理俄羅斯干預大選事宜，令到局勢變得較溫和。

另一邊廂，巴西政治形勢轉壞，反對派要求總統下台，當地股市大跌，導致在美國上市的巴西概念股下滑。同時，新興貨幣滙價因而偏軟，ICE美滙指數反覆，暫時跌少於0.1%。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特重申原有觀點，表示消費開支強勁，聯儲局有需要調高利率。

個別股份方面，阿里巴巴盈利遜預期，股價跌0.5%。傳聞被洽購的網上電台集團Pandora，股價升5.5%。

美國10年期國債孳息率持平，報2.22%。