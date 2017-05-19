即巿股評 港股直擊 國際財經

美國總統特朗普的洩密風波愈演愈烈，引發投資者憂慮其減稅等刺激經濟政策能否落實，導致全球金融市場動盪。周三美國股市三大指數全線大幅急挫，道指及標指下跌約1.8%，近期升勢凌厲的科技股是重災區，納斯特綜合指數急插2.57%，創去年6月英國脫歐公投以來最大單日跌幅。

資金流向避險產品，美國10年期國庫債券孳息率跌10基點，至2.22厘，是3個星期以來最低；紐約期金價格則連續第6天上升，收報每盎斯1258.7美元，創4月28日以來最高。

市場恐慌情緒急速升溫，芝加哥CBOE波動率指數(VIX)飆升46%，至15.59，是近一個月以來首次升穿15水平。不過，VIX現時仍處於相對低位，遠不及長期平均值的20，意味市場普遍對後市仍然感到樂觀；況且，儘管歐美股市大跌，但2%至3%的跌幅不算恐慌性拋售，急挫背後不排除是交易員趁機調整倉位。

再者，雖然特朗普近期引起連串政治爭議，但反對勢力欲透過彈劾迫使這位狂人總統下台，現階段基本上是不可能的任務，事關彈劾總統需要參議院三分二以上的議員同意才能通過，而特朗普所屬的共和黨在參議院有52席，民主黨只有46席，該黨若單方發起彈劾議案，成功通過機會等於零。

相反，投資者短期更應密切留意另一個市場趨勢──美滙轉弱。截至周三(17日)收市，美滙已連跌5天，跌穿半年低位，美滙年初至今累跌逾4%。值得留意的是，特朗普醜聞並非美元走弱的主因，歐美經濟表現逆轉才是關鍵。2017年迄今，歐羅區貿易盈餘屢創新高，3月商品出口按年急升12.8%，首季經濟增長亦達1.7%；相比之下，美國首季GDP僅增長0.7%，加上多項數據欠佳，促使歐羅兌美元滙價上揚。

隨着歐羅區經濟復甦動力持續增強，加上法國總統大選後消除了該國脫歐疑慮，不少研究機構對歐羅和歐羅區經濟前景轉趨樂觀，紛紛調高了歐羅滙率預測，並憧憬歐洲央行可能在今年秋季逐步退出量化寬鬆(QE)貨幣政策，進一步利好歐羅滙價。

歐羅兌美元周四(18日)一度升至1.1172，是去年美國總統大選翌日(11月9日)以來的新高。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新資料顯示，截至上周二(9日)，歐羅的非商業(或投機性)長倉減少至15.2萬張，短倉則大降逾兩成，至12.8萬張，這是自2014年5月6日逾3年來，歐羅期貨的淨倉位首次呈現好倉多於淡倉，反映市場對歐羅的悲觀情緒減退。

歐羅持續回升，變相令美元反覆受壓，有利資金重新流入新興市場。本報EJFQ系統的新興市場資金流指標與歐羅滙價走勢，在過去一年亦步亦趨【圖】，如今歐羅形勢大好，新興市場資金流指標亦有反覆尋頂跡象，有機會進一步拉動恒指向上。因此，在美元明顯轉強之前，似乎不宜過分看淡港股後市。

信報投資研究部

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