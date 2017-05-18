美國勞工部公布，截至5月13日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.2萬人，按周減少4000人，為連續第三周減少，市場原本預期增至24萬人。
至於美國初領失業救濟金人數已連續第115個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.075萬人，按周減少2750人。
另外，截至5月6日止當周，美國續領失業救濟金人數為189.8萬人，按周減少2.2萬人，市場原本預期增至196萬人。
今日 20:52 國際財經
美國勞工部公布，截至5月13日止當周，美國初領失業救濟金人數為23.2萬人，按周減少4000人，為連續第三周減少，市場原本預期增至24萬人。
至於美國初領失業救濟金人數已連續第115個星期位於30萬關口以下，為1970年以來錄得最長時間，反映美國勞動力市場持續穩健。
美國上周初領失業救濟金人數4周均值為24.075萬人，按周減少2750人。
另外，截至5月6日止當周，美國續領失業救濟金人數為189.8萬人，按周減少2.2萬人，市場原本預期增至196萬人。
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