國際財經

周三(5月17日)美國道瓊斯工業平均指數及標普500指數分別跌1.78%及1.82%，創下8個月以來最大單日跌幅，而納斯達克綜合指數下跌2.57%，創去年6月以來最大單日跌幅。美股暴跌，主要由於美國總統特朗普陷入政治醜聞，包括他懷疑干涉聯邦調查局對於前白宮安全顧問弗林的調查以及向俄羅斯外長洩露高度機密，市場憂慮特朗普將會遭到彈劾，進而影響其稅改、基建等經濟刺激計劃的推行。

特朗普引發的政治風暴持續發酵，拖累美滙指數跌穿98水平至6個月新低，市場避險資金流入日圓、黃金等主要避險資產。倫敦金在周三飆升近2%至1260美元上方，最高見1261.3美元，輕鬆突破1250美元及1255美元阻力，並連續第5日錄得上漲。

金價在今早(5月18日)進一步升至1262.9美元後升勢有所停滯，但短暫跌至1253.6美元掉頭急升，目前已重返1262美元附近，逼近本輪反彈的重要阻力1265美元(從1295.2美元至1214.1美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

短期內我們需密切留意關鍵阻力1265美元，若成功突破，倫敦金將繼續向上測試1270美元甚至1280美元阻力。但值得留意的是，雖然近期特朗普麻煩多多，但市場分析認為今年特朗普遭彈劾下台的可能性仍非常低，若美國的短期政壇動盪平復，倫敦金的反彈之勢有可能隨時終結。

策略方面，待倫敦金回落至1250/1252美元買入，上望1264美元，跌穿1245美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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