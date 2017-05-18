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今日 18:46 國際財經

美政治風險加劇 歐股跌至兩周低

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美國政治危機加劇，或將進一步推遲美國總統特朗普實施的經濟刺激計劃，令投資者暫時擱置對美國稅改的憧憬，並重新思考特朗普經濟增長承諾為前提的策略，投資氣氛轉弱，歐洲股市中段持續向下，跌至兩周低。

截至本港時間傍晚6時42分，英國富時100指數報7405點，跌98點或1.31%；德國DAX指數報12515點，跌115點或0.92%；法國CAC 40指數報5258點，跌59點或1.11%；意大利富時MIB指數報20906點，跌377點或1.77%。道指期貨暫報20517點，跌88點。

特朗普引發的政治風波連日來愈演愈烈，美國司法部已任命前聯邦調查局局長穆勒(Robert Mueller)為特別檢察官，負責對俄羅斯試圖影響2016年總統選舉結果，以及相關事件進行調查。特朗普日前解除FBI局長科米職務，當時科米正在調查俄羅斯干預美國大選一案，特朗普從而被指控可能干預聯邦調查，這亦是一項嚴重的指控，如果獲得證實，其總統地位甚至可能遭受彈劾對待。

此外，路透稍早亦引述知情前任和現任美國官員透露，在去年美國總統大選開始前的最後7個月，弗林和其他特朗普競選顧問，與俄羅斯官員及一些同克里姆林宮有關聯的人員，至少於4月至11月期間通過電話和電郵有18次未經披露的接觸，而特朗普的助手與俄羅斯官員討論如重新設定俄美經濟關係、遏制中國，以及在打擊極端組織「伊斯蘭國」問題上展開合作等。

受上述消息困擾，美滙指數周三低見97.33，為11月9日以來新低，並悉數回吐去年11月大選以來的全部漲幅。美滙指數現報97.56，跌0.1%，過去4個交易日已累計下挫逾2%。

國際油價持續偏軟，紐約期油每桶報48.15美元，下跌0.92美元或1.87%；布蘭特期油報51.2美元，下跌1.01美元或1.93%。

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