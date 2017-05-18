國際財經

周三(5月17日)美國政治風險主導市場，前FBI局長科米(James Comey)備忘錄顯示美國總統特朗普(Donald Trump)試圖干預美國聯邦調查局對於前白宮國家安全顧問弗林(Michael Flynn)的調查，市場憂慮特朗普年內將遭受彈劾下台，而其極力推動的減稅和經濟政策也將無法實現。受此影響，美匯指數跌破98.00，創近6個月以來新低，澳元/美元則升至日內高點0.7443，錄得連續6個交易日上漲。

另外，周四(5月18日)亞洲時段公布的澳洲就業數據表現靚麗，其中澳洲4月季調後失業率增長5.7%，優於預期增長5.9%，降至4個月以來最低，澳洲4月就業人口變動增加3.74萬人，優於預期增長0.5萬人。該強勁數據推動澳元/美元拉升逾60點至時段高點0.7466，創下近兩周以來高位。

事實上，澳洲作為鐵礦石的出口大國，近段時間澳元走強也受益於鐵礦石觸底反彈，周一(5月15日)鐵礦石價格自6個月低點反彈，並連續3個交易日上漲，令澳元買盤獲得支持。

儘管如此，澳洲的基本面狀況依然令投資者感到擔憂，周二(5月16日)澳洲儲備銀行公布的5月貨幣政策會議紀要顯示，澳洲儲備銀行預期到2018年初核心通脹將加快上升，但就業和樓市依舊是決策者的關注重點，同時也表示澳元升值令經濟周期調整形式更加複雜。加上澳洲主要貿易夥伴國家經濟增長放緩愈發明顯，市場普遍預期對澳洲儲備銀行2017年將維持低利率不變，對澳元進一步反彈構成阻礙。

目前澳元/美元自本月低位0.7328反彈逾100點，並收復0.7400一線，但匯價今早觸及0.7466後迅速受壓回落至0.7430附近，顯示澳元仍受制於日線圖的下降通道頂部阻力0.7500之下，後市或將維持中期下跌趨勢。投資者應重點關注鐵礦石反彈能否持續，若跌礦石缺乏反彈動能，加之上方0.7470-0.7500區域阻力較大(此前密集交易區域)，澳元/美元或將受阻並輾轉向下測試0.7300支持。

策略方面，我們根據5月12日策略已於0.7460沽出澳元/美元(下望0.7360，升穿0.7500止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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